Rosja przygotowuje "śmiały" atak? Cel: Zaporoże

Rosja przygotowuje się do "śmiałego" ataku na miasto Zaporoże, które znajduje się 30 km od linii frontu – podaje The Economist, powołując się na przedstawicieli ukraińskiego wywiadu. Dokładny termin rozpoczęcia operacji nie jest znany ale są podejrzenia, że rosyjska armia zaangażuje w nią do 130 tys. żołnierzy.