Rosja odczuje atak "Godzilli". Tak źle dawno nie było

Z informacji podanych przez synoptyków wynika, że w miejscowości Żylinda na Syberii odnotowano -61,9 st. C. Po raz ostatni taki mróz panował tam w roku 1942. Wcześniej, bo w roku 1880 termometry pokazały rekordowe -64 st. C. Natomiast w Ojmiakonie, który uznawany jest za najzimniejsze miejsce na świecie, termometry pokazały niemal -60 st. C.