Rosja nie taka słaba, jak się wielu wydaje. "Bardzo dobrze adaptuje się do wojny"

"Czyszczenie społeczeństwa"

Rozmówca Wirtualnej Polski zwraca także uwagę, że w Rosji łatwo jest się wykupić od pójścia do wojska. - Łapówka wynosi ok. 4-5 tys. dolarów. Większość ludzi z klasy średniej z Petersburga czy Moskwy może sobie na to pozwolić. Ci, którzy trafiają do wojska to osoby z dalekiej Azji, kryminaliści (którzy trafiali na przykład do grupy Wagnera). Z faszystowskiego punktu widzenia, to swego rodzaju czyszczenie społeczeństwa - dodaje.