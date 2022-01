"Rosja ma tylko dwóch sojuszników – armię i flotę". Rosyjski militaryzm odżył na dobre [ANALIZA]

Ten kult przybiera niekiedy niecodzienne, surrealistyczne wręcz formy. Na przykład w podmoskiewskim parku militarno-historycznym "Patriot" znajduje się nieco zmniejszona kopia berlińskiego Reichstagu, tak by członkowie młodzieżowej organizacji Junarmia mieli co zdobywać na zajęciach praktycznych pokonywania III Rzeszy. Niby zabawne, jednak rodzi pytania o to, z kim mamy do czynienia po drugiej stronie granicy.