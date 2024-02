Rosja ma problem. Coraz więcej lotniczych wypadków

W Rosji w 2023 roku odnotowano wzrost liczby wypadków lotniczych. Według niemieckiej firmy badawczej JACDEC, która zbiera informacje o wypadkach lotniczych na całym świecie, w Federacji Rosyjskiej w 2023 roku doszło do co najmniej 74 incydentów z udziałem samolotów przeznaczonych do przewozu co najmniej 19 pasażerów. Rok wcześniej było ich 36 - poinformował "The Wall Street Journal".