Ostrzega przed Putinem. "Oni mówią, iż część Polski należy do Rosji"

Podczas debaty telewizyjnej przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech kandydat na kanclerza Niemiec i lider Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) Friedrich Merz ocenił, że Kreml dąży do odbudowy "Wielkiej Rosji" .

- Nie chodzi tylko o Ukrainę. Wielka Rosja, o której marzy Putin, to także część Polski, krajów bałtyckich. On jest zainteresowany obszarem NATO. Musimy być na to przygotowani - ostrzegł Merz.