Rosja jest pod ścianą. Kim przyjdzie z pomocą?

Północnokoreański dyktator Kim Dzong Un planuje podróż do Rosji w tym miesiącu. Ma spotkać się z Władimirem Putinem, by omówić możliwości dostarczenia Rosji większej ilości broni na wojnę w Ukrainie i innej współpracy wojskowej - twierdzą amerykańscy i natowscy urzędnicy, z którymi rozmawiał "The New Tork Times".