"Rosja dąży do obalenia ładu". Sikorski w Sejmie ostrzega

- Chroniczny konflikt z instytucjami Unii Europejskiej z powodu upolitycznienia niezawisłych sądów, a w konsekwencji nie tylko ogromne straty finansowe, ale przede wszystkim utrata wiarygodności i prestiżu. Zepchnięcie Polski na margines najważniejszych debat, tak na forum UE, jak i NATO. Zepsucie relacji z sąsiadami i ważnymi partnerami: Niemcami, Francją, Czechami, a w pewnej mierze także z Ukrainą. Chybione kalkulacje na sojusz z USA, przeciw Unii Europejskiej i podkopanie zaufania do Polski po obu stronach Atlantyku. Sojusz ideologiczny z proputinowskimi populistami. Afera wizowa, czyli niekontrolowany napływ migrantów do Polski, bez debaty publicznej i przy jednoczesnym szczuciu na obcych - wyliczał Sikorski. Wskazał także, że doprowadzono do "demontażu MSZ" i "degradacji profesjonalnej apolitycznej służby zagranicznej".