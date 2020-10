Roman Giertych zatrzymany. Jest reakcja NRA i apel m.in. do Zbigniewa Ziobry

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zabrało głos ws. zatrzymania Romana Giertycha. Jak czytamy w komunikacie, według NRA "doszło do szeregu zdarzeń godzących w gwarancje prawidłowego wykonywania zawodu adwokata".

"Każde zatrzymanie adwokata i przeszukanie kancelarii jest objęte szczególną uwagą organów samorządu adwokackiego, bo może stanowić sposób represji wobec adwokata za jego działalność zawodową. Adwokat, co wynika z istoty tego zawodu, jest w stałym sporze z państwem, stając po stronie obywatela" - podano w komunikacie.

Roman Giertych zatrzymany. NRA o wątpliwościach

"Poważne wątpliwości budzą okoliczności przedstawienia zarzutów Romanowi Giertychowi. Przedstawienie zarzutów, zgodnie z międzynarodowymi standardami, może się odbyć tylko wobec osoby przytomnej, mającej świadomość ich treści i mogącej się do nich ustosunkować" - podkreśla NRA, dodając, że mogło dojść do naruszenia konstytucyjnej zasady proporcjonalności z racji tego, że "adwokat Roman Giertych stawiłby się na czynności z jego udziałem na wezwanie prokuratury bez konieczności zatrzymywania go przez funkcjonariuszy CBA".