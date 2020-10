Roman Giertych w szpitalu. Żona mecenasa: jego stan był poważny

Przypomnijmy, w czwartek po południu, podczas przeszukania domu w podwarszawskim Józefowie, Roman Giertych stracił przytomność. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, mecenas został przewieziony do szpitala w Otwocku. Stamtąd przetransportowano go do placówki na warszawskim Bródnie. Według służb, jego stan w czwartek wieczorem był dobry. Innego zdania jest żona mecenasa - Barbara Giertych.

- Mój mąż stracił przytomność na kilkanaście minut. Nie było możliwości od razu wrócić do normalnego stanu. Jak relacjonowali mi lekarze, później był w półprzytomnym stanie. Był to stan zagrażający zdrowiu i życiu. Po tym, jak trafił do szpitala do Otwocka, medycy podjęli decyzję, by przewieźć go do Szpitala Bródnowskiego. W placówce jest pod opieką konsylium profesorskiego. Mąż ma status osoby zatrzymanej, więc cały czas są przy nim także funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego - ujawnia żona prawnika.