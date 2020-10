Roman Giertych wrócił do domu. Wkrótce zabierze głos

Roman Giertych do Szpitala Bródnowskiego w Warszawie trafił w czwartek po tym, jak zasłabł podczas przeszukania jego domu przez agentów CBA. Jeszcze w czwartek mecenas Jakub Wende mówił, że stan zdrowia jego klienta w porównaniu do poprzednich dni jest lepszy. - Oczywiście nie jest idealny, ale z całą pewnością się nie pogarsza - zaznaczał.

Jak tworzyć edukację w świecie pełnym technologii? - Szkoła jutra

Roman Giertych już w domu. "Za kilka dni opowiem publicznie o całej sprawie"

We wtorkowe popołudnie Giertych poinformował w mediach społecznościowych, że wrócił do domu. "Jeszcze raz wszystkim dziękuje za dobre słowa i wsparcie" - napisał. Adwokat zapewnia, że za kilka dni publicznie opowie o całej sprawie. Dodaje, że na razie lekarze dali mu miesięczne zwolnienie, ale planuje wrócić do pracy wcześniej. 16 listopada ma bowiem posiedzenie aresztowe w sprawie swojego klienta.

Na ten moment nie wiadomo, co przyczyniło się do pogorszenia stanu zdrowia Giertycha. Planowane są badania toksykologiczne, które mają zostać przeprowadzone za granicą. Wszystko przez to, że w Polsce nie są dostępne odczynniki do przeprowadzenia testów. Ojciec byłego premiera w rozmowie z WP przekonuje, że jego syn nie miał wcześniej podobnych problemów. - To silny, zdrowy mężczyzna - zapewnia Maciej Giertych.