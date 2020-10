Roman Giertych nie symulował? Neurolog, który go badał, rozwiewa wątpliwości

- Miał objawy neurologiczne, zostały przeze mnie opisane. Jestem bardzo starym neurologiem i wiem, że to z całą pewnością nie było udawane - podkreślił Friedman.

Roma Giertych nie symuluje? "Nie z nami te numery"

Również obrońca Giertycha w programie WP "Newsroom" dowodził, że jego klient nie mógł symulować złego stanu zdrowia. Podkreślił, że w ocenie biegłych "wobec pana mecenasa nie może być stosowane tymczasowe aresztowanie, bo to mogłoby zagrażać jego życiu lub zdrowiu". - To o jakim symulowaniu my tu mówimy? - pytał.