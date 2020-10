Roman Giertych zatrzymany. Jarosław Kaczyński wiedział o akcji CBA?

O to, czy Jarosław Kaczyński miał wiedzę o akcji CBA względem Romana Giertycha i jego współpracowników, zapytaliśmy Stanisława Żaryna, rzecznika ministra-koordynatora ds. służb specjalnych. Nasz rozmówca nie zaprzeczył. - Nie mam uprawnień ani wiedzy, by się na ten temat wypowiadać - uciął rzecznik.

Były premier Leszek Miller, pytany przez WP o to, czy premier i wicepremier mogli posiadać w tym przypadku informacje o działaniu służb, nie zaprzecza. - Jednak to musi mieć mocne umocowanie w aktualnym prawie. Na przestrzeni lat zakres wiedzy w przypadku najważniejszych urzędników państwowych był rozszerzany, jednak wiedzę o działaniach służb posiadało bardzo wąskie grono osób - podkreśla nasz rozmówca.

Przypomnijmy: Roman Giertych - wraz z pięcioma innymi osobami - został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w czwartek. Mecenas wychodził wówczas z rozprawy sądowej, funkcjonariusze CBA zatrzymali go przed budynkiem sądu i odwieźli do domu.

W czasie przeszukiwania posiadłości Giertychów, mecenas zemdlał i został odwieziony do szpitala. Później przedstawiono mu zarzuty - dotyczące m.in. wyprowadzenia w latach 2010-2014 kwoty ok. 92 mln zł z notowanej na giełdzie spółki deweloperskiej (szczegóły TUTAJ ). Giertych na tym procederze - według śledczych - mógł zarobić ponad 2 mln zł.

Tyle że rządową narrację w tej sprawie - a było wielu polityków PiS, którzy w mediach niemal wprost sugerowali winę Giertycha, zanim jeszcze otrzymał on zarzuty - podważyła decyzja sądu, który odrzucił wniosek prokuratury o areszt dla współpracowników mecenasa.

Przypomnijmy: poznańska prokuratura domagała się aresztowania pięciu podejrzanych, w tym znanego biznesmena Ryszarda Krauzego. Ale w sobotę wieczorem sędzia Renata Żurowska wyrzuciła wnioski śledczych do kosza.

Mecenas w szpitalu triumfował: "Cieszę się, że już dziś sąd w Poznaniu ocenił zarzut, który mam razem z Sebastianem i Piotrkiem [to współpracownicy Giertycha - przyp. red.], i uznał, że jest nawet nieuprawdopodobniony. Jest sąd w Poznaniu!" - napisał mecenas na Twitterze.

Jego współpracownik mecenas Jacek Dubois z pewnością siebie przestrzegał rządzących: "Panie Jarosławie Kaczyński, od przyszłego tygodnia Roman Giertych wraca do gry. Czarne chmury? Miłego dnia".

Wedle naszych informacji, liderzy obozu rządzącego - prezes PiS, premier, ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych - zgodnie uważają, że podstawy do zatrzymania słynnego mecenasa były mocne.

Zarządzenie premiera informuje, że do zadań kierowanego przez Jarosława Kaczyńskiego komitetu należy "zapewnienie koordynacji przygotowań, działań oraz sprawnego podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz rekomendowanie Radzie Ministrów lub prezesowi Rady Ministrów propozycji w tym zakresie". W kompetencjach wicepremiera i prezesa PiS jest m.in. "dokonywanie analiz w zakresie dotyczącym spraw wewnętrznych, porządku publicznego, obronności oraz wymiaru sprawiedliwości, w tym dotyczących praworządności podejmowanych decyzji".

Przedstawiciele obozu władzy publicznie zastrzegają, że sprawa nie ma wymiaru politycznego, a jedynie kryminalny. - Rozumiem, że CBA miało przesłanki do tego, żeby dokonać zatrzymania. Dalsze decyzje i ocenę materiału dowodowego pozostawiam sądowi - powiedział Wirtualnej Polsce rzecznik rządu Piotr Mueller.

Jak dodał współpracownik premiera, odnosząc się do twierdzeń przedstawicieli opozycji o "upolitycznieniu" całej sprawy przez obóz PiS: - W ten sposób patrząc, nie można by było zatrzymać żadnej osoby, która pełniła kiedykolwiek jakąkolwiek funkcję publiczną. Zawsze miałoby to wymiar polityczny.