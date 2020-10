Roman Giertych wyjdzie ze szpitala? Jego ojciec ujawnia

- Rozmawiałem z synem i przekazał mi, że we wtorek wyjdzie ze szpitala. Rozmawialiśmy przez telefon. Mam nadzieję, że wyniki badań będą na tyle dobre, że Roman wróci do domu - mówi WP Maciej Giertych.

Roman Giertych w szpitalu. Jego ojciec o zarzutach

Ojciec mecenasa nie kryje zaskoczenia zatrzymaniem byłego wicepremiera przez funkcjonariuszy CBA i postawieniem mu zarzutów. - Moim zdaniem, ta sprawa ma polityczne podłoże. Nie znam szczegółów prokuratorskich zarzutów, nie wiem o co oni się czepiają. To są giełdowe, bardzo skomplikowane zagadnienia. Sąd w Poznaniu uznał zarzut za nieuprawdopodobniony i niezrozumiały - dodaje ojciec adwokata.

Roman Giertych zatrzymany. Mamy komentarz rzecznika rządu

Roman Giertych w szpitalu. Kluczowy zapis w protokole

"Prokurator stwierdza, iż podejrzany śpi i nie ma z nim żadnego kontaktu. Okoliczności te w całości potwierdza funkcjonariusz CBA. Obrońcy oświadczają, że klient jest bez kontaktu, nieprzytomny na łóżku szpitalnym, podłączony do pompy podającej lek" - to fragment z dokumentu.

"Podejrzany z uwagi na stan zdrowia nie jest w stanie oświadczyć się w żaden sposób, co do treści ogłoszono mu zarzutu, ani tym bardziej złożyć wyjaśnienia w sprawie realizując swoje prawo m.in. do obrony. W ocenie obrońców ogłoszenie postanowienia o postawieniu zarzutów w obecnej sytuacji pozoruje legalne przeprowadzenie tej czynności, albowiem trudno mówić o tym, iż podejrzany ma jakąkolwiek świadomość, co do treści prowadzonej czynności, nie można zatem mówić, że zarzut został skutecznie ogłoszony" - dodano.