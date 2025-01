Skandal w pogotowiu we Wrocławiu. "Młode i ładne". Ruch śledczych

"19 grudnia 2024 r. do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki-Zachód wpłynęło pisemne zawiadomienie Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu dotyczące możliwości popełnienia przestępstw z art. 231 paragraf 1 kodeksu karnego i inne w związku z udzieleniem w dniu 8 listopada 2024 r. pomocy pokrzywdzonej przez Zespół Ratownictwa Medycznego" - pisze w odpowiedzi na pytania Onetu Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.