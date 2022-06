Roman Giertych prokuratorem generalnym? Dwugłos w PO

Czy Roman Giertych byłby dobrym prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości? W ocenie europosła PO Radosława Sikorskiego "dałby on radę przywrócić w Polsce praworządność". - Na pewno jest dobrym adwokatem, natomiast ja sądzę, że jest absolutnie przedwczesne rozważanie o jakichś funkcjach politycznych w przyszłości co do kogokolwiek. Jest osobą zaangażowaną politycznie, ma do tego absolutnie prawo, ale przyszły prokurator nie powinien (taki - red.) być - stwierdził poseł PO Tomasz Siemoniak w programie "Tłit". - Cenię Romana Giertycha, natomiast nie zgadzam się z tymi opiniami. Uważam, że po to mówimy o niezależnej prokuraturze, która rozliczy przestępstwa i nieprawidłowości polityków PiS, żeby nie mówić, że aktywny polityk zostanie teraz prokuratorem. Widzę w tym uprzejmość wobec Romana Giertycha, który wycierpiał się od obecnej władzy - zatrzymywany, straszony. Należy mu się satysfakcja, ale takie urządzanie przyszłych władz, gdy do wyborów jeszcze daleko, jest przedwczesne - wskazał Siemoniak. - To nie jest mój kandydat i nie ma w tym nic osobistego. Po prostu uważam, że polityk nie powinien być prokuratorem generalnym - podsumował polityk PO.