Roman Giertych ocenia Czarnka. "Najgorszy z ministrów"

Roman Giertych ocenił działalność ministra ministra edukacji i nauki, Przemysława Czarnka. Gość programu "Newsroom WP" nie wypowiedział pochlebnie na temat szefa MEiN. - Wydaje mi się, że to jest najgorszy z ministrów. I to co mi się najbardziej nie podoba w jego reformie, to próba scentralizowania szkół. Gdy byłem ministrem edukacji, zrobiłem taki ruch, który był w dokładnie odwrotnym kierunku, tzn. daliśmy większe uprawnienia radom rodziców w szkołach w zakresie wybory dyrektora i w zakresie programu wychowawczego - powiedział Giertych. Odniósł się też do słów posłanki KO Katarzyny Lubnauer, która porównała jego kadencję do kadencji Czarnka stwierdzając, że nie miał wiedzy w zakresie systemu edukacji. - Nie będę komentował słów pani poseł, bo pani poseł jeszcze na razie w zakresie edukacji niczego nie zrobiła w związku z czym jest to opinia o charakterze prywatnym - stwierdził Roman Giertych.