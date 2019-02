Roman Giertych: "Nie nadaje się nawet na woźnego". Zieliński odpowiada

Media spekulują, że niedługo ma dojść do rekonstrukcji rządu Mateusza Morawieckiego. Annę Zalewską na stanowisku ministra edukacji miałby zastąpić Jarosław Zieliński, obecny wiceminister spraw wewnętrznych. Roman Giertych w swoim stylu skomentował tę kandydaturę.

- To Jarosław Kaczyński zażądał ode mnie, by Jarosław Zieliński został moim zastępcą. Ja się na to nie zgodziłem - powiedział portalowi natemat.pl Roman Giertych. Jak tłumaczy, nie chciał z nim współpracować, bo "nie nadaje się on na woźnego w szkole, a co dopiero na wiceministra edukacji".