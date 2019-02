Paweł Kukiz żąda przeprosin od dziennikarza. Za nazwanie go "antysemitą i "zwykłą świnią"

Lider Kukiz'15 wysłał do Wojciecha Czuchnowskiego, dziennikarza "Gazety Wyborczej", wezwanie do "usunięcia skutków naruszania dóbr osobistych". Chodzi o wpis dziennikarza na Twitterze, w którym zarzucił Kukizowi antysemityzm.

Paweł Kukiz żąda, aby Wojciech Czuchnowski usunął obraźliwy wpis z Twittera oraz opublikował oświadczenie, w którym przeprasza polityka za nazwanie go "antysemitą" i "zwykłą świnią". Przeprosiny mają zostać umieszczone zarówno w mediach społecznościowych, jak i w "Gazecie Wyborczej". Chodzi o wpis, który Wojciech Czuchnowski zamieścił we wtorek. Dziennikarz areagował na post Kukiza na temat żydowskich sędziów, którzy skazali na śmierć Augusta Fieldorfa "Nila".

"W odpowiedzi Kukizowi. Przez swoje wystąpienia jesteś antysemitą, krzewisz antysemityzm w Polsce, wprowadziłeś nacjonalistów i antysemitów do Sejmu. Jesteś też zwykłą świnią. A teraz mnie pozywaj..." - napisal dziennikarz.

"Ukazuję prawdę historyczną"

"Wpis ten utożsamia mnie z antysemitą i propagatorem treści antysemickich, co jest nie tylko całkowicie nieprawdziwym, ale i krzydzącym stwierdzeniem. Żadne z moich publicznych wystąpień nie miał charakteru antysemickiego, a jedynie ukazywało prawdę historyczną, z którą każdy człowiek musi się zmierzyć, aby możliwe było budowanie wspólnej, lepszej przyszłości" - zaznacza Kukiz w piśmie.

Dalej pisze, że prawdę historyczną "próbuje się dziś tłumić za pomocą dyrektyw politycznych", a przypisywanie mu antysemityzmu godzi w jego dobre imię i podważa zaufanie do niego jako polityka.

"To schizofrenia"

W rozmowie z Wirtualną Polską Paweł Kukiz zapewnia, że jeśli w ciągu trzech dni od otrzymania pisma Wojciech Czuchnowski nie przeprosi go, skieruje sprawę do sądu. Podkreśla też, że daleko mu do antysemityzmu.