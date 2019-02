Jarosław Zieliński może zastąpić Annę Zalewską. Pokieruje edukacją polskich dzieci

Likwidacja stanowiska Beaty Szydło i zastąpienie minister edukacji narodowej Jarosławem Zielińskim - to nieoficjalne plany PiS. Mogą wejść w życie, jeśli jedynki i dwójki partii rzeczywiście zdobędą mandaty w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- To jedna z opcji, choć jest grupa osób, które ze względów prestiżowych chciałyby objąć tę schedę po pani premier - powiedział rozmówca "Rzeczpospolitej". Dziennik ujawnił, że funkcja wiceministra ds. społecznych, którą obecnie piastuje Beata Szydło, może zniknąć. Ma się tak stać, jeśli była premier zostanie wybrana do Parlamentu Europejskiego.

A na to szanse są duże. Roszad w rządzie ma być jednak więcej. Trzeba będzie zapełnić ewentualny wakat na stanowisku ministra edukacji narodowej, bo do PE startuje Anna Zalewska. Według informatora "Rz" z kręgów rządowych to stanowisko ma przypaść Jarosławowi Zielińskiemu.

Wbrew tej decyzji w PiS są ci, którzy chcą, by do rządu weszło więcej kobiet. - Intencją naszą jest, by stanowiska pań minister, przynajmniej w dużej części, zastąpić również kobietami. W PiS nie ma żelaznego parytetu, ale dbamy o to - powiedział rozmówca gazety.