"Rolowanie" prezydenta [OPINIA]

Podwójne zaproszenie wystosowane przez prezydenta Joe Bidena, co było podobno pomysłem ambasadora USA w Warszawie Marka Brzezińskiego, stanowiło dla polskiego prezydenta swoistą propozycję nie do odrzucenia. Teoretycznie, jako głowa państwa, Duda mógł się domagać samodzielnego spotkania z Bidenem, ale gdyby to uczynił, wówczas - po nietrudnym do przewidzenia ujawnieniu tego żądania - na jego głowę spadłby grad oskarżeń. Z kolei dla Tuska, dla którego w innym przypadku właściwym partnerem do rozmowy byłaby wiceprezydentka Kamala Harris, podwójne zaproszenie oznaczało ewidentny sukces.