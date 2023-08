Rok szkolny 2023/24. Te zmiany czekają uczniów od 4 września

Rok szkolny 2023/2024. Rewolucja na języku polskim

Kolejną ze znaczących zmian dla uczniów, która wejdzie w życie w nowym roku szkolnym 2023/24, ma być wzbogacenie podstawy programowej z języka polskiego o gry komputerowe. Chodzi o produkcje edukacyjne "This War of Mine" od 11 Bit Studios oraz "Gry Szyfrów" od Instytutu Pamięci Narodowej. Co ważne, są to pozycje zalecane, a nie obowiązkowe, co oznacza, że ich realizacja nie jest nakazana przez resort edukacji.