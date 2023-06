Wakacje 2023 będą dłuższe. Nowy rok szkolny nie rozpocznie się 1 września

Wakacje przedłużone. Uczniowie wrócą do szkół później

Zgodnie z przepisami, zakończenie roku szkolnego powinno nastąpić w pierwszy piątek, wypadający po 20 czerwca. W 2023 roku uczniowie ostatni raz udali się więc do szkół trzy dni później, 23 czerwca. To wcześniej, niż miało to miejsce przed laty.