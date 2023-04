Wakacje będą dłuższe. Kiedy zacznie się rok szkolny 2023/24?

Wakacje 2023. Kiedy wypadają?

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023, większość uczniów, którzy rozpoczęli naukę 1 września, zakończy ją 23 czerwca, czyli w przedostatni piątek miesiąca. Kilka tygodni wcześniej odbędzie się natomiast zakończenie roku maturzystów. To, zgodnie z decyzją MEiN wypadnie 28 kwietnia. Nie oznacza to jednak, że absolwenci ostatnich klas szkół ponadpodstawowych rozpoczną wakacje. Tuż po majówce, 4 maja rozpoczną się bowiem matury. Egzaminy potrwają do 23 czerwca, a ich wyniki zostaną ogłoszone 7 lipca 2023 r.