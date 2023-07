Laptopy dla uczniów klas czwartych. Prezydent podpisał ustawę

Laptopy dla uczniów klas czwartych. Najważniejsze zasady

Jak wynika z zapisów ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych, darmowe laptopy trafią do uczniów publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych, a także uczniów uczęszczających do szkół artystycznych, realizujących program odpowiadający klasom czwartym szkół podstawowych. Sprzęt ma trafić do czwartoklasistów najpóźniej do 30 września 2023 roku.