Roger Waters i list do Putina. Wyzywa i przywołuje Polskę

"Wciąż jestem proszony, aby napisać do Ciebie, więc zaczynam. Po pierwsze, czy chciałbyś, żeby wojna się skończyła? Jeśli odpowiesz 'Tak, proszę', to od razu będzie to o wiele łatwiejsze. Gdybyś powiedział: 'Federacja Rosyjska nie ma innych interesów terytorialnych niż bezpieczeństwo rosyjskojęzycznej ludności Krymu, Doniecka i Ługańska', to też by pomogło" - napisał były lider zespołu Pink Floyd Roger Waters w liście otwartym do Władimira Putina. Muzyk zamieścił list na Facebooku