Robert Winnicki trafił do szpitala. Pilna narada u konfederatów

Kariera polityczna Roberta Winnickiego

W roku 2007 Robert Winnicki startował do Sejmu z listy Ligi Polskich Rodzin (Winnicki nie był członkiem tego ugrupowania). Należał do założycieli Ruchu Narodowego. Z jej ramienia bez powodzenia starał się o mandat deputowanego do Europarlamentu w roku 2014 roku. Winnicki był też jednym z głównych twórców Marszu Niepodległości.