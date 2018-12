Robert Biedroń minął się z prawdą. Partię ma już od dawna

Robert Biedroń ma własną partię już od dawna. Jego najbliżsi współpracownicy zarejestrowali "Kocham Polskę" w połowie roku. Biedroń jeszcze jesienią zaprzeczał, by wystartować w wyborach samorządowych i przekazać mandat w radzie miast Słupska.

To zaufani ludzie Biedronia. Gotlibowską przedstawił na Facebooku jako jedną ze swych najbliższych współpracowniczek. To restauratorka, właścicielka firmy cateringowej, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, feministka i działaczka społeczna. "Polityka musi być autentyczna, wiarygodna, oparta na równości, solidarności i praworządności" - przekonuje Gotlibowską. Pytana wcześniej o partię Biedronia, również nabierała wody w usta.

Zaufanym człowiekiem byłego prezydenta Słupska jest też Sławomir Szymczak. To były sekretarz gdyńsko-słupskiego okręgu Ruchu Palikota. To tam zaczął współpracować z Biedroniem.

Jego współpracownicy przyznają anonimowo, że partia będziemy działać na podstawie wpisu do ewidencji dokonanego w czerwcu. Nazwa ugrupowania może zostać jednak zmieniona w lutym, kiedy Biedroń oficjalnie "przyzna się" do projektu.

Ostatnio założył sklep z ubraniami, który ma służyć do finansowania jego politycznej działalności. W tej chwili jeździ po Polsce i spotyka z wyborcami. Potrwa to do lutego, kiedy to na warszawskim Torwarze ma odbyć się konwencja założycielska nowej partii.