Robert Biedroń zrezygnował z mandatu radnego w Słupsku

Decyzja Roberta Biedronia dotarła już do przewodniczącej rady miejskiej w Słupsku. To oznacza, że polityk tylko przez tydzień był radnym.



Robert Biedroń wziął udział w jednej sesji rady miasta. Była to sesja inauguracyjna. Przypomnijmy, że w ostatnich wyborach samorządowych Robert Biedroń dostał najwięcej głosów w Słupsku, bo 2781. Wcześniej zapowiadał, że będzie radnym do wyborów do Parlamentu Europejskiego.