Reporter TVP Info nie został wpuszczony na Campus Trzaskowskiego. Zareagował

Wystartowała druga edycja Campusu Polska Przyszłości. W tym roku mają na nim wystąpić między innymi Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. Spotkania potrwają do 1 września. Trzaskowski zapowiedział, że na Campus zaprosił wszystkich liderów partii opozycyjnych, po to, by "budować zaufanie po stronie opozycji".