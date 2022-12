Relacje Duda - PiS. "To jest trudne dla Kaczyńskiego"

Forsowany przez premiera projekt ustawy o Sądzie Najwyższym spotkał się z oporem prezydenta oraz prezesa PiS. Andrzej Duda przyznał, że projekt nie był z nim konsultowany. W programie "Newsroom WP" Agnieszka Kopacz-Domańska pytała o sytuację w obozie rządzącym prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Wychodzi z tego wszystkiego brak zaufania, który wynika z zarządzania partią przez Jarosława Kaczyńskiego i obyczaj napuszczania jednych na drugich. To trudne relacje z prezydentem Dudą i niezdolność pogodzenia się z tym, że się go nie kontroluje. On nie robi przecież niczego szczególnego przeciwko PiS, ale to, że czasem trzeba się z nim liczyć, jest trudne dla Jarosława Kaczyńskiego. Prezesowi PiS wymyka się spod kontroli przekaz. Od dwóch lat jest takie pandemonium. Od czasu nieszczęsnych wyborów kopertowych idą od porażki do porażki. Była piątka dla zwierząt, wyrok Trybunału i nieszczęsny Polski Ład, który doprowadził do utraty większości i wypchnięcia Gowina. Potem okazało się, że to nieudany projekt i trzeba było go powtarzać - ocenił ekspert.