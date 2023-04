Rekordowy jarmark wielkanocny 2023 w Krakowie. Bułka z kiełbasą za 30 zł to dopiero początek

Jarmark wielkanocny w Krakowie. Rękodzieło i świąteczne ozdoby w cenie

Oprócz jedzenia, odwiedzający świąteczny jarmark w Krakowie mogą nabyć również lokalne produkty, rękodzieło oraz wielkanocne ozdoby. Te, także nie należą do najtańszych. Za kolorowe pisanki trzeba zapłacić od ok. 7 do ponad 100 zł - najdroższe z nich są jednak wykonane z porcelany lub ceramiki. Wśród stoisk nie zabrakło również tych, oferujących wielkanocne palmy. Te można było nabyć w cenie od kilku do kilkudziesięciu złotych - w zależności od stoiska oraz wielkości samej palemki. Za dużą babkę wielkanocną na jednym ze stoisk trzeba zapłacić 20 złotych.