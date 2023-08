Rekordowe pożary. Płoną lasy na Syberii

Jakucja to największy region Rosji. To północno-wschodnia część Syberii. Region jest znany z tundry oraz z ostrych zim. Reuters podkreśla, że naukowcy są oszołmieni skalą i intensywnością letnich pożarów na Syberii w ostatnich latach. Łączą to z ekstremalnym wzrostem temperatur w Afryce - rosną one ponad trzy razy szybciej niż w innych częściach świata.