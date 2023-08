Unikamy "paragonów grozy"? Tyle jesteśmy w stanie wydać na rybę nad polskim morzem

Wakacje nad Bałtykiem to dla wielu Polaków dobra okazja do skosztowania świeżej ryby. To również czas, w którym sieć zalewają słynne "paragony grozy", na których bardzo często widać szokujące ceny w nadmorskich lokalach. W badaniu dla Wirtualnej Polski zapytaliśmy o akceptowalne ceny ryby w smażalni oraz obiadu dla jednej osoby.