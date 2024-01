Rekord zamkniętych drzwi. Nowy system kolędy się nie sprawdził

- Należy przypomnieć, że prawo kanoniczne zobowiązuje księży do tego, by odwiedzać domy swoich wiernych. A więc ta misja Kościoła nie polega na tym, że ksiądz czeka w kościele, a ludzie ewentualnie go zaproszą lub do kościoła przyjdą. To ma się nijak do tego, co podkreśla papież Franciszek: - Mamy wychodzić do ludzi. Nie jesteśmy zaproszeni, ale jesteśmy posłani - tłumaczył.