Ksiądz musiał usunąć z internetu statystykę. Był słaby wynik kolędowania

Kolęda 2020 i odwiedziny duszpasterskie w domach Polaków trwają już w najlepsze. Nie wszędzie jednak duchowni witani są z serdecznością. Pierwszy duchowny opublikował zasmucającą go statystykę. Tylko co trzecie drzwi były dla niego otwarte.

Duchowny z diecezji opolskiej poinformował o rozczarowujących wrażeniach z Kolędy 2020 . Okazało się, że na ponad 600 domostw drzwi otworzyła kapłanowi co trzecia rodzina. Jak dowiaduje się WP, w tej sprawie doszło do pierwszego sporu w sprawie publikowania przez księży sprawozdań "z chodzenia po kolędzie".

Kolęda 2020. Księża napotykają na zamknięte drzwi

Według danych Katolickiej Agencji Informacyjnej w ubiegłym roku połowa Polaków przyjęła księdza po kolędzie. To jednak duże uogólnienie, statystyki z poszczególnych parafii bardzo się różnią. W małych, wiejskich parafiach mało kto ośmieli się zamknąć drzwi przed kapłanem i tam odsetek rodzin przyjmujących księdza dochodzi do 90 proc. (tak jest we wsi Trzemżal woj. wielkopolskie).