Kolęda 2020. Jak się przygotować? Ile dać do koperty?

Przełom grudnia i stycznia to tradycyjnie okres kolędy, czyli corocznej wizyty duszpasterskiej w domach wiernych. Jak się przygotować do tych odwiedzin? Ile włożyć do koperty?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kolęda 2020. Ile dać do koperty? Jak się przygotować, kiedy ksiądz chodzi "po kolędzie"? (East News, Fot: Adam STASKIEWICZ)

Kolęda 2020. Jak się przygotować na wizytę księdza "po kolędzie"?

Kolęda 2020 wchodzi w główny okres. Pierwsi księża ruszyli na wizyty w domach wiernych jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, jednak główny okres rozpoczyna się w okolicy Święta Trzech Króli.

Przygotowanie się do wizyty nie jest wcale trudne. W każdy domu powinny znaleźć się następujące rzeczy: świece

krzyż

naczynie z wodą święconą

kropidło

biały obrus

Jeżeli nie posiadamy w domu wody święconej, nie jest to duża przeszkoda. Można nalać zwykłej wody, ale przed pokropieniem domu należy poinformować księdza, że nie jest to woda święcona. Brak kropidła również nie powinien być przeszkodą. Księża często mają przy sobie przenośne kropidło.

Popularnym zwyczajem w okresie kolędy jest rysowanie nad drzwiami znaków K+M+B i aktualnego roku. Litery to skrót od Kacper, Melchior i Baltazar, czyli imion biblijnych Trzech Króli. Napis nad drzwiami jest dla duchownego znakiem, że rodzina oczekuje wizyty księdza.

W Polsce zwyczajowo podczas kolędy przekazuje się duchownemu również kopertę z pieniędzmi.

Kolęda 2020. Ile dać do koperty?

Wraz z pojawieniem się na stole koperty, pojawia się pytanie, ile dać księdzu podczas kolędy? Rozwiązań jest pewnie tyle, ilu jest wiernych, a wszystko zależy od tego, na co może pozwolić sobie rodzina.

- W mojej rodzinie do koperty wkłada się 50 zł. – mówi nam Klaudia. Dodaje również, że ksiądz przed wzięciem pieniędzy zawsze pyta, czy rodzina może sobie na to pozwolić i czy nie jest to dla niej nadmierne obciążenie.

- Od kiedy mieszkam w Warszawie, nie przyjmowałem księdza na kolędzie. Moi rodzice jednak zawsze dawali kopertę ze "stówką". Nie zawsze ksiądz przyjmował. Gdy z siostrą byliśmy na studiach, proboszcz nie przyjął pieniędzy, mówiąc, że rodzice mają teraz ważniejsze wydatki na głowie. Miły gest! - pisze Bartek.

Są również tacy, którzy do kopert wkładają drobniejsze kwoty 20-30 zł. Znajdą się również wierni, którzy podczas wizyty przekazują 200, a czasem nawet 500 zł.

Kolęda 2020. Dlaczego duchowni odwiedzają wiernych?

Kolęda jest obowiązkiem każdego księdza. W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy "proboszcz winien nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś nie domagają - roztropnie ich korygować" (kań. 529 § l KPK).

Ze względu na ten obowiązek duchowni w całym kraju co roku udają się na wizyty do domów wiernych. Rozmawiają z rodzinami, "sprawdzają" zeszyty do religii, jeżeli w domu są dzieci i próbują nawiązać bliższy kontakt z wiernymi.

Zobacz też: Mówią, że jest zagrożeniem. Szymon Hołownia odpowiada politycznym przeciwnikom