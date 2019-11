Kolęda 2019/2020 rozpoczęta. Na Śląsku księża już zaczęli chodzić po domach

Kolęda 2019/20 rozpoczyna się wyjątkowo wcześnie. Proboszczowie z wielu parafii na Śląsku już w połowie listopada wyruszyli w odwiedziny do parafian. Chcą zdążyć przed planowanymi w styczniu feriami zimowymi.

Do sprawy odniósł się ks. dr Tomasz Wojtal, sekretarz metropolity katowickiego i szef biura prasowego Archidiecezji Katowickiej. - Tak naprawdę są to wizyty duszpasterskie, w których chodzi o spotkanie z rodziną, błogosławieństwo. I to jest najważniejsze. Termin jest tu sprawą drugorzędną. We Włoszech takie wizyty odbywają się okresie wielkanocnym - oświadczył w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".ks. dr Tomasz Wojtal.