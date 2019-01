Ksiądz po kolędzie 2019. Ile dać do koperty i jak przygotować się na wizytę?

Ksiądz po kolędzie 2019. Sprawdź do kiedy będą trwały wizyty duszpasterskie, jak należy się do nich przygotować i ile dać do koperty.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ksiądz po kolędzie 2019. Ile dać do koperty i jak przygotować się na wizytę? (iStock.com)

Ksiądz po kolędzie 2019

W całym kraju ruszyli już księża z wizytami duszpasterskimi. Zgodnie z tradycją kolęda rozpoczyna się 27 grudnia, zaraz po świętach Bożego Narodzenia i trwa do święta Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej), które wypada 2 lutego. Podczas wizyt duszpasterskich domy parafian odwiedzą proboszcz lub reprezentujące go osoby np. wikariusze parafialni lub diakoni. W niektórych regionach księża towarzyszą również ministranci. Informacje na temat terminów i dni wizyt księży ogłaszane są podczas niedzielnych mszy. Należy zaznaczyć, że jeszcze niedawno odwiedziny księdza stanowiły ważne wydarzenie dla katolickich rodzin. Obecnie z kolędą wiąże się jednak coraz więcej kontrowersji, szczególnie jeżeli chodzi o kwestię pieniędzy.

Kolęda 2019 – ile dać do koperty?

Trzeba pamiętać, iż celem wizyty księdza jest przede wszystkim modlitwa i rozmowa z parafianami oraz pobłogosławienie ich domów. Kolęda daje również szanse duchownemu na poznanie wiernych. Popularnych zwyczajem podczas wizyt duszpasterskich jest przekazywanie koperty z gotówką. To, ile pieniędzy powinno się włożyć do koperty pozostaje jednak kwestią sporną. Nie istnieje żaden oficjalny cennik informujący o tym, ile powinniśmy włożyć do koperty. Tzw. „koperta” jest tylko i wyłącznie dobrowolnym gestem wiernych, a nie obowiązkowym datkiem. Zdaniem niektórych internautów do koperty należy włożyć banknot, jednak nie każdego stać i są rodziny dla których nawet 10 zł stanowi to duży wydatek. Ksiądz po kolędzie – jak go przyjąć?