Przyjmujesz księdza po kolędzie. Potem czytasz o sobie i sąsiadach w raporcie parafialnym

"Świeciło się światło i słychać było głosy. Kiedy pukaliśmy, nagle milkną. Trochę przykre to jest. Może gdy oni przyjdą do mnie w jakiejś sprawie, wtedy ja będę siedział cicho". Tak proboszcz z Włocławka w oficjalnym raporcie skrytykował 431 rodzin, które nie przyjęły księdza po kolędzie.

Trwa właśnie kolęda 2018/2019, podczas której duchowni odwiedzają parafian. Tematem, który wzbudza najwięcej emocji wcale nie jest zawartość koperty wręczanej duchownemu, ale to, co po odwiedzinach duchowny napisze o parafianach. Niektórzy z proboszczy nie przebierają w mocnych słowach i wymieniają konkretne adresy.

Ile osób przyjmuje księży w Warszawie. Ależ różnice

Za to problem tych licznych zamkniętych drzwi analizuje we własnym podsumowaniu proboszcz z Włocławka. Nie wierzy, że parafianie są zapracowani. Raczej uciekają przed nim, domyśla się. - Ludzie, którzy nie otwierają drzwi nie mają odwagi przyznać się od innego wyznania, albo do tego, że są niewierzący. Niektórzy sprawiali wrażenie jakby uciekali przed kapłanami (...) a może jak ktoś z takich umrze, wtedy i my uciekniemy - skomentował. Ale to nie wszystkie gromy. Proboszcz dziwi się, że niektórzy wprawdzie przyjmują duszpasterzy po kolędzie, ale nie znają nazwiska proboszcza, ani innych posługujących kapłanów. Albo mówią, że parafia jest wspaniała i zżyta, a nie uczęszczają na msze w niedzielę.