Pełne świątynie na wschodzie Polski. Kościół podał też dane o religii

Czterech na dziesięciu polskich katolików regularnie bierze udział w niedzielnych mszach - wynika z kościelnych danych za rok 2018. Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC podał też dane dotyczące nauczania religii w szkołach.

38,2 proc. katolików uczestniczyło w 2018 roku w niedzielnej mszy, przy 38,3 proc. rok wcześniej - wynika z zaprezentowanego właśnie Rocznika Statystycznego Kościoła katolickiego w Polsce "Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia AD 2020". Mimo tytułu wszystkie dane dotyczą roku 2018. Wynika z nich, że do komunii przystępowało 17,3 proc. polskich katolików (17 proc. w roku 2017).

"Niewielkie różnice, w porównaniu z poprzednim rokiem, są na granicy błędu statystycznego, dlatego nie mogą być one podstawą do wyciągania wniosków co do ewentualnego spadku lub wzrostu.

Można twierdzić, że praktyki religijne katolików w Polsce są na stałym poziomie" - napisał w komentarzu do wyników raportu ks. dr Wojciech Sadłoń, dyrektor kościelnego instytutu.