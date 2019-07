Recydywista wyszedł z więzienia. Tego samego dnia miał zabić człowieka

31-latek w przeszłości był wielokrotnie karany za rozboje, pobicie i naruszenie miru domowego. W częstochowskim więzieniu spędził cztery lata. Śledczy podejrzewają, że w dniu opuszczenia zakładu karnego recydywista śmiertelnie pobił człowieka.

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe skierowała do miejscowego sądu okręgowego akt oskarżenia w sprawie 31-letniego Fabiana P. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie ciężkich obrażeń ciała 39-letniego mężczyzny, skutkujących zgonem pokrzywdzonego.

Oskarżony przebywa w areszcie. Początkowo odmówił złożenia wyjaśnień, ale przyznał się do zarzutów. Następnie zmienił zeznania i zaprzeczył, że dokonał zbrodni. Oświadczył również, że nie pamięta okoliczności zdarzenia, ponieważ był pod wpływem alkoholu i został uderzony w głowę.

Do tragicznego zdarzenia doszło 21 października ubiegłego roku. Po opuszczeniu zakładu karnego P. pojawił się na podwórku kamienicy przy ul. Warszawskiej, gdzie trzech mężczyzn piło alkohol. Świadkowie twierdzą, że sprawca był agresywny wobec jednego z nich: najpierw zaczął go wyzywać, a następnie wielokrotnie uderzył go w głowę i klatkę piersiową.