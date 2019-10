Recep Erdogan grozi wysłaniem do Europy milionów uchodźców. Blefuje?

Turecki prezydent postraszył Unię Europejską, że jeśli nadal będzie nazywać antykurdyjską operację w Syrii "inwazją", otworzy drogę prawie 4 milionom uchodźcom do Europy. - To nie jest wiarygodna groźba - ocenia w rozmowie z WP politolog Alexander Clarkson. Jak dodaje, powtórka kryzysu z 2015 jest mało prawdopodobna.

- To nie pierwszy raz, kiedy Turcja sięga po ten argument. O ile jeszcze cztery lata temu Erdogan używał tego argumentu dość subtelnie, teraz retoryka się zaostrzyła. Teraz już otwarcie mówi, że to on odpowiada za przepływ migrantów z Turcji - mówi Clarkson. - To głównie efekt poczucia, że nic już go nie ogranicza i nic mu nie zagraża, przynajmniej jeśli chodzi o sytuację wewnątrz Turcji. Co więcej, w jego partii AKP panuje przekonanie, że takie podejście działa na UE - dodaje.