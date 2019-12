"Ręce opadają!". Jacek Sasin odpowiada Grzegorzowi Schetynie i Marcinowi Matczakowi ws. sędziów

Marcin Matczak: "Proszę polityków opozycji, aby zapewnili polskich sędziów, że jeżeli aparat represji dyscyplinarnych dotknie ich pod rządami PiS, Po zmianie władzy ci sędziowie będą traktowani przez praworządną Polskę jak bohaterowie, a osoby nadużywające uprawnień dyscyplinarnych będą osądzone". Sędziowie powinni być traktowani jak bohaterowie? No ręce opadają, jak się czyta tego typu sformułowania. Sędziowie... Ich zadaniem jest orzekać, sądzić - sprawiedliwie sądzić, stosować prawo. A nie uczestniczyć w walce politycznej. U części środowiska sędziowskiego te role się bardzo wyraźnie pomieszały. I mamy z tym bardzo poważny problem, rzeczywiście. Mam nadzieję, że nowe rozwiązania, które zostały zaproponowane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, wprost przeniesione. Z rozwiązań, które funkcjonują w innych krajach Unii Europejskiej, dokładnie we Francji. Że trochę ostudzoną te gorące głowy sędziów, którzy bardziej się czują politykami, a nie sędziami. Lepiej by było, żeby przykładali się lepiej do swojej misji, którą mieli wykonywać. Ale apel Matczaka już zasiał owoce. I padł na podatny grunt. Grzegorz Schetyna napisał dziś tak: "Każdy sędzia, który założy mundur PiS, będzie potępiony i rozliczony". A każdy sędzia, który założy mundur Platformy Obywatelskiej będzie bohaterem, tak? No, to jest właśnie sposób myślenia opozycji. Sędziowie ani nie powinni zakładać mundurów PiS-u, ani mundurów Platformy Obywatelskiej, ani żadnej innej partii. Powinni być apolityczni. Powinni kierować się prawem, własnym najlepiej pojętym przekonaniem i sprawiedliwie sądzić. Tworzyć obywatelom takie poczucie, że polskie sądownictwo jest, stoi na straży tych uczciwych obywateli. A ściga przestępców. A takiego poczucia dzisiaj w Polsce nie ma, bo dzisiaj Polacy mówią, że sądy są ostatnim miejscem, gdzie można w Polsce uzyskać sprawiedliwość. I to jest problem. Tak samo jak od wczoraj, po projekcie tej ustawy jest takie poczucie, że albo sędziowie orzekają jak chce PiS, albo będą wywalani z zawodu. Nie nie, panie redaktorze, nie chodzi o orzekanie, no, naprawdę. No, proszę być tutaj uczciwym w tym, co mówimy. Nie chodzi o żadne orzekanie. Chodzi o to, że sędziowie nie mogą uczestniczyć wprost w walce politycznej. Sędziowie nie mogą podważać prawa innych sędziów do orzekania, no to jest prerogatywa prezydenta. Sędziowie dzisiaj - część sędziów, nie mówię, że wszyscy, nie chcę generalizować, część sędziów. Ale tych najbardziej hałaśliwych. Tych, którzy mają, że tak powiem, najlepszy odbiór w części mediów. To są sędziowie, którzy dzisiaj próbują stawać nawet ponad prezydentem Rzeczpospolitej i jego prerogatywami, bo to prezydent - zgodnie z polską Konstytucją mianuje sędziów. I to jest jego prerogatywa, a nie innych członków środowiska sędziowskiego. Pomyliły się rolę tym tym sędziom i musi być mechanizm. Państwo nie może być wobec takich ludzi bezbronne. Musi mieć mechanizm prawny, żeby tego typu sędziów przywoływać do porządku, bo to jest, grozi anarchią w systemie sędziowskim.