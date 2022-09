Rosyjska sieć rozgrzana do czerwoności. "Nie rozumiesz, głupia?!"

- Mobilizacja, której dotąd Kreml starał się za wszelką cenę unikać, niesie ze sobą pewien potencjał buntu społecznego. Za wcześnie jeszcze, by ocenić, czy to doprowadzi do przesilenia politycznego w Rosji. Może to stać się nagle, ewentualnie do masowego buntu potrzebna będzie kolejna krwawa katastrofa na froncie - mówi WP dr hab. Krzysztof Żęgota z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ekspert, który zajmuje się tematyką bezpieczeństwa w Rosji.