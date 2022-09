Brytyjskie MSZ o orędziu Putina: "niepokojąca eskalacja" i "poważne groźby"

- Powinniśmy to potraktować bardzo poważnie. Nie do końca mamy kontrolę nad jego działaniami, ale wydaje mi się, że on też już nie do końca panuje nad sytuacją. Jego decyzje i słowa, szczególnie te ostatnie dotyczące broni nuklearnej, powodują niepokojącą eskalację konfliktu - powiedziała brytyjska wiceminister spraw zagranicznych Gillian Keegan w wywiadzie wyemitowanym dziś przez Sky News