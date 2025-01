Razem oskarża Magdalenę Biejat. "Zdrada partii"

Biejat wcześniej należała do Razem. Konieczny uważa, że doszło do złamania obietnic złożonych ugrupowaniu i do zdrady partii. "Magdalena Biejat dokonała wyboru. Kiedy Razem uznało, żeby przejść do opozycji, ona zdecydowała, że jest częścią obozu Donalda Tuska i zdecydowała się właściwie oszukać własną partię" - powiedział w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24 poseł, wiceprzewodniczący Koła Poselskiego Partii Razem Maciej Konieczny.