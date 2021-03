Rasistowski napis w Radzie ds. Uchodźców. "Brakuje słów"

Na drzwiach jednego z pokoi w biurze Rady ds. Uchodźców – która jest organem administracji publicznej – zawisło zdjęcie znanego pisarza Paulo Coelho ze zmyślonym cytatem o treści "to nie Afryka, tu drzwi się zamyka".

Rasistowski napis na drzwiach Rady ds. Uchodźców. "Brak nam słów"

"Pozwolimy sobie zacytować 'Lapidaria' Ryszarda Kapuścińskiego: problem rasizmu to problem kultury. (...) Ludzie, którzy uważają się za coś wyższego, niż są i niż na to zasługują, rasizm jest potrzebny jako mechanizm dominacji i samowychowania. Jako trampolina, która wyrzuci ich w górę (...)" – czytamy we wpisie SIP.