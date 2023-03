Raport "The Washington Post". Pomoc Zachodu dla Ukrainy zbyt powolna

W lutowym wywiadzie dla "The Washington Post" generał pułkownik Ołeksandr Syrski, dowódca sił lądowych Ukrainy, powiedział, że główną wartością nowoczesnych myśliwców, takich jak F-16, jest ich zdolność do rażenia z dużej odległości. - Siły rosyjskie przystosowały się do korzystania przez Ukrainę z dostarczanego przez USA systemu HIMARS, który ma zasięg około 50 mil. Rosjanie przenoszą więc wiele składów amunicji i baz logistycznych poza tę odległość. Zwiększenie zasięgu automatycznie przesunie linię frontu, a możliwości wroga radykalnie się zmniejszą - powiedział Syrsky.