Raport o polskich stratach z II WŚ. Jest więcej szczegółów

- Warto, żeby świat poznał brutalność niemieckiej okupacji, brutalność niemieckiej wojny i jak wielkie straty poniosła Polska podczas właśnie II wojny światowej, które oddziałują do dzisiaj na nasze życie gospodarcze społeczne, polityczne, na poziom naszego bogactwa. I tu mówię zarówno o bogactwie naszego kraju, jak i nas indywidualnie - Kowalskich, Nowaków, zasobność naszych kont bankowych i tego, po jakich drogach jeździmy, w jakich szkołach się uczymy, do jakich chodzimy uniwersytetów, wreszcie, na jakim poziomie żyjemy. Niestety skutki II wojny światowej są odczuwalne do dnia dzisiejszego poprzez to, że żyjemy w kraju, który jest krajem mniej zamożnym niż kraje Europy Zachodniej, które nie były tak zniszczone przez Niemcy - oświadczył.